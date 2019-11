Statu quo pour la livre et la politique monétaire de la Banque d'Angleterre

(AOF) - La livre était pratiquement inchangée à 1,161 euro en fin d'après-midi après avoir connu un léger accès de faiblesse à la suite de l'annonce de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Si celle-ci a sans surprise maintenu son principal taux directeur à 0,75 %, les économistes ne s'attendaient pas à ce que des divergences apparaissent au sein de son comité. 7 de ses membres ont en effet voté pour le statu quo tandis que Jonathan Haskel et Michael Saunders souhaitaient une baisse des taux étant donné les risques liés à la dégradation de la conjoncture mondiale.

