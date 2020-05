Statu quo pour la Banque de Réserve d'Australie

(AOF) - La Banque de Réserve d'Australie (RBA) a laissé mardi sa politique monétaire inchangée. Ainsi, son principal taux directeur reste fixé à 0,25 %. Il s'agit d'un plus bas historique. En raison de la crise du coronavirus, l'économie australienne traverse une période très difficile et les perspectives sont très incertaines, a expliqué Philip Lowe, le gouverneur de la RBA. Dans le scénario de base examiné par l'institution, le taux de chômage culminerait à environ 10 % au cours des prochains mois et resterait supérieur à 7 % à la fin de l'année prochaine.

Dans les différents scénarios envisagés par l'institution, l'inflation reste inférieure à 2 % au cours des prochaines années.

En définitive, la RBA n'augmentera pas ses taux tant que des progrès ne seront pas réalisés vers le plein emploi, tout en s'assurant que l'inflation reste durablement dans la fourchette cible de 2 à 3 %.

En milieu de matinée, le dollar australien progresse de 0,32% à 0,6449 dollar américain.