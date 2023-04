Statu quo pour la Banque de réserve d'Australie

Avant d'ajouter : " Le Conseil a décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci afin de disposer de plus de temps pour évaluer l'impact de la hausse des taux d'intérêt à ce jour et les perspectives économiques ".

" Cette décision fait suite à une augmentation cumulée des taux d'intérêt de 3,5 points de pourcentage depuis le mois de mai de l'année dernière. Le conseil reconnaît que la politique monétaire fonctionne avec un décalage et que le plein effet de cette augmentation substantielle des taux d'intérêt ne s'est pas encore fait sentir ", a déclaré le gouverneur, Philip Lowe.

(AOF) - Sans surprise, la Banque centrale australienne n’a pas modifié sa politique monétaire. Sur le marché des changes, le dollar australien recule de 0,56% à 0,6747 dollar. La RBA a maintenu inchangé son principal taux directeur à 3,60%.

