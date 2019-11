Statu quo de la Banque de Réserve d'Australie

Le Conseil continuera de suivre l'évolution de la situation, y compris sur le marché du travail, et il est disposé à assouplir davantage la politique monétaire si nécessaire pour soutenir une croissance durable de l'économie, le plein emploi et la réalisation de la cible d'inflation à terme.

(AOF) - La Banque de Réserve d'Australie (RBA) a maintenu inchangé son principal taux directeur à 0,75 % après l'avoir abaissé de 25 points de base début octobre. Une telle décision était attendue. Les perspectives de l'économie australienne n'ont guère changé depuis trois mois. Après une période de faiblesse au second semestre de l'année dernière, un tournant en douceur semble avoir été atteint.

