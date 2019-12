Statu quo de la Banque de Réserve d'Australie

(AOF) - La Banque de Réserve d'Australie (RBA) a maintenu inchangé son principal taux directeur à 0,75 %. Une telle décision était attendue. Après trois baisses de taux cette année, l'institution monétaire adopte ainsi une position de « wait and see » et laissera le taux directeur inchangé dans un avenir prévisible, constate Commerzbank.

Ce n'est que dans le cas où les conflits commerciaux s'intensifieraient à nouveau, entraînant ainsi une nouvelle détérioration des perspectives de croissance, d'inflation et d'emploi, que la RBA est susceptible d'envisager une poursuite du cycle de baisse des taux, conclut le cambiste.