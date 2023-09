Statu quo de la Banque d'Angleterre et recul de la livre

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans britannique gagne plus de 8 points de base à 4,298%.

De son côté, MUFG prévient que " la livre reste vulnérable à un nouvel affaiblissement à court terme, car il apparaît de plus en plus clairement que l'économie britannique réagit davantage au resserrement de la politique monétaire ".

Mais pour Luke Bartholomew, économiste senior chez abrdn, "il est probable que les taux d'intérêt aient atteint leur maximum. L'économie se détériore rapidement et nous nous attendons à une récession plus tard dans l'année ". Avant d'ajouter " malgré les discussions d'une pause prolongée des taux d'intérêt, nous pensons que les spéculations des investisseurs se tourneront très rapidement vers le calendrier de la première baisse des taux. "

" Parmi les faucons mis en minorité aujourd'hui, les inquiétudes concernant les effets de second tour prédominent toujours. Avec une croissance des salaires hebdomadaires moyens de 8,5% en glissement annuel et une inflation bien supérieure à celle des États-Unis ou de la zone euro, ces craintes ne semblent pas totalement injustifiées ", analyse DWS.

(AOF) - Hier, l'annonce d'une inflation plus faible que prévu en août avait fait tomber la probabilité d'une nouvelle hausse des taux à environ 50%. La Banque d'Angleterre a décidé aujourd'hui de laisser son taux directeur inchangé à 5,25%, mettant un terme à 14 hausses successives. Sur le marché des changes, la livre sterling perd 0,43% à 1,1527 euro. Le Comité de politique monétaire de la BoE a voté à une majorité de 5-4 pour le statu quo. " La baisse de l'inflation cette semaine, en particulier dans le secteur des services, a fait pencher la majorité pour un maintien ", explique Candriam.

