Statu quo à Wall Street : Apple objectif 4000 milliards de dollars de capitalisation

(AOF) - Les marchés américains ont fini proches de l'équilibre en dépit du repli des taux longs. Le rendement du 10 ans américain, qui a récemment nettement progressé à la suite du " pivot hawkish " de la Fed, a reculé à 4,589 points. Parmi les valeurs technologiques, Apple a obtenu le soutien du bureau d’études, Wedbush, qui a relevé son objectif de cours à 535 dollars. La firme à la pomme s'approche des 4000 milliards de dollars de capitalisation. Le Dow Jones a gagné 0,07% à 43325,80 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,05% à 20020,36 points. Les volumes sont très faibles.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.