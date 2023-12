Stations de montagne: des réservations en hausse pour la fin d'année

(AOF) - "La saison hivernale 2023-2024 démarre dans des conditions globalement favorables" annonce l’Observatoire National des Stations de Montagne ANMSM - Atout France, qui publie des prévisions de réservations "en légère hausse par rapport à la saison dernière". Le taux d’occupation prévisionnel de l’ensemble des lits touristiques pour les vacances de Noël et du Nouvel An 2023-2024 se hisse à 75% contre 69% la saison précédente (+8,5%). Pour la semaine de Noël, le taux d’occupation est de 74% (+2,5%) et de 75% (+15%) pour la semaine du Nouvel An.

Le mois de janvier 2024 (période inter-vacances) affiche un taux de réservation identique à la saison dernière avec 51% de lits touristiques réservés. Pour les vacances d'hiver 2024, le taux d'occupation prévisionnel pour l'ensemble des lits progresse de 3% à 65%.