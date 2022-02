Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client State Street: l'UE autorise l'acquisition d'activités de BBH information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 16:30









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition des activités de services aux investisseurs de Brown Brothers Harriman (BBH) par State Street Corporation toutes américaines.



BBH est active dans le domaine des services aux investisseurs, de la banque privée et de la gestion des investissements.



La Commission a estimé qu'en dépit des chevauchements horizontaux des parties sur les marchés des services de garde globale et d'administration de fonds, l'opération envisagée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les parties ne sont pas des concurrents proches et qu'un certain nombre de concurrents puissants subsisteront sur chacun des marchés après l'opération.





Valeurs associées STATE STREET NYSE +1.96%