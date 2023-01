State Street Global Advisors lance un part de capitalisation couverte en euro pour son ETF

(AOF) - State Street Global Advisors a annoncé le lancement d’une part de capitalisation couverte en euro pour son ETF SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS. "Cette part couverte contre le risque de change minimise l'impact des fluctuations du taux de change sur les rendements pour les investisseurs en euros, ce qui est très intéressant si l’on s’attend à ce que le dollar s’affaiblisse en 2023 avec le ralentissement de la hausse des taux attendue", a commenté Antoine Lesné, Responsable de la Stratégie et de la Recherche pour la zone EMEA chez SPDR (SSGA).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.