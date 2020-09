State Street Global Advisors lance le SPDR MSCI World Value UCITS ETF

(AOF) - State Street Global Advisors a annoncé le lancement du SPDR MSCI World Value UCITS ETF. La branche de gestion d'actifs de State Street Corporation précise que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer la performance des marchés actions développés mondiaux avec une pondération plus forte pour les actions démontrant une faible valorisation.

Ainsi, l'ETF répliquera l'indice MSCI World Value Exposure Select, lui-même dérivé de l'indice MSCI World, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation cotées sur 23 marchés développés.

Le gestionnaire souligne que l'indice a été conçu pour retracer la performance des entreprises ayant l'exposition la plus importante au facteur value au sein de l'indice de départ, tout en cherchant parallèlement à éviter les entreprises de mauvaise qualité, les "value traps", et en respectant une neutralité sectorielle.

Il comprend les 350 meilleurs titres sur la base de la note combinée 'Value Select'. La pondération maximale est fixée à a 5% par titre et l'indice est rebalancé semestriellement avec un taux de rotation limité à 50%.

" Les investisseurs qui utilisent des stratégies value pour tirer profit des actions faiblement valorisées ont besoin de protéger leurs portefeuilles contres les actions qui 'ne valent pas cher pour une bonne raison'. Notre série d'ETF utilisant les indices MSCI Value Exposure Select permet aux investisseurs de s'exposer fortement au facteur value tout en évitant les 'value traps' grâce à l'utilisation d'un léger filtre sur la qualité " a indiqué Matteo Andreetto, head of SPDR ETF Business, EMEA.

Ryan Reardon, ETF Strategist, SPDR ajoute : "Dans le contexte du Covid-19, ce que les investisseurs recherchent dans les stratégies Select Value, c'est une diversification géographique. Actuellement, les titres value apparaissent bon marché sur la base de la dispersion des valorisations et ils ont souvent de bonnes performances dans les périodes de rebond économique suivant une récession. Étant données les incertitudes sur la forme et le temps que prendra la reprise, l'investissement value offre un complément relativement attrayant pour un portefeuille bien diversifié."