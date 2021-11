State Street Global Advisors lance l’ETF SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS

(AOF) - State Street Global Advisors lance aujourd'hui l'ETF SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS. Le fonds investit principalement dans des obligations du Trésor émises par le gouvernement chinois et offre une plus grande convexité par rapport à d'autres indices obligataires chinois élargis. En mettant l'accent sur la liquidité, l'indice répliqué par l'ETF SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS se concentre sur les obligations dont l'encours est d'au minimum 100 milliards de CNY(plus de 15 milliards de dollars) et dont l'échéance résiduelle est d'un an ou plus.

Les émissions plus importantes sont généralement plus liquides et plus facilement négociables, indique SPDR.

Ce tri par la taille élimine également certaines obligations plus anciennes et à plus longue échéance, en vue de garantir une plus grande liquidité aux investisseurs, ajoute la société de gestion.

Le marché obligataire chinois s'est considérablement développé ces dernières années et il est devenu le deuxième plus grand marché obligataire mondial, rappelle SPDR.

Alors que les obligations d'État chinoises poursuivent leur progression dans les indices mondiaux d'obligations d'État, les investisseurs ont besoin de nouveaux outils pour y accéder de manière transparente età bas coûts.

Le fonds est axé sur la liquidité et sert d'outil de base aux investisseurs obligataires sur les marchés développés et émergents qui souhaitent se diversifier, ainsi que de moyen d'exposition au marché des obligations souveraines chinoises.