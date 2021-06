State Street GA lance 3 ETF portant sur des indices S&P Dividend Aristocrats ESG

(AOF) - State Street Global Advisors lance les trois ETF suivants : SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS, SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS et SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS. S&P Dividend Aristocrats est une marque leader au niveau mondial en matière d'indices ciblant les actions à fort dividende et offre désormais la possibilité de construire des portefeuilles ESG via sa nouvelle famille d'indices S&P ESG Dividend Aristocrats.

Les nouveaux fonds répliqueront la performance d'actions à fort rendement pour les régions Monde, USA ou Eurozone.

La dimension ESG a pour objectif d'accroître encore davantage la résilience à cette stratégie.