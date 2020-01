Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client State Street : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 17/01/2020 à 15:35









(CercleFinance.com) - State Street prend près de 4% en début de séance à Wall Street, après la publication par l'établissement financier d'un BPA ajusté en croissance de 68% à 1,73 dollar au titre de son dernier trimestre 2019, dépassant de cinq cents le consensus. Cette amélioration reflète une réduction de 8,8% des dépenses opérationnelles à 2,27 milliards pour des revenus stables (+0,8%) à 3,05 milliards, une hausse de 1,8% des revenus de commissions ayant compensé un recul de 8,8% des revenus d'intérêt nets.

Valeurs associées STATE STREET NYSE +3.59%