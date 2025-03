Starmer appelle la communauté internationale à s'unir pour "éliminer les réseaux de passeurs"

Le Premier ministre britannique Keir Starmer à l'ouverture d'un Sommet international sur la sécurité des frontières, le 31 mars 2025 à Londres ( POOL / Stefan Rousseau )

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé lundi la communauté internationale à s'unir pour "éliminer les réseaux de passeurs une fois pour toutes", en ouvrant à Londres un sommet réunissant une quarantaine de pays sur la lutte contre l'immigration clandestine.

Le sujet est l'une des priorités du gouvernement travailliste arrivé au pouvoir en juillet au Royaume-Uni, où plus de 157.000 migrants sont arrivés clandestinement ces sept dernières années en traversant la Manche sur de petits bateaux.

Les trois premiers mois de l'année ont vu un nouveau record d'arrivées, avec plus de 6.600 personnes à avoir réussi la périlleuse traversée.

"Nous ne pourrons éliminer les réseaux de passeurs une fois pour toutes que si nous travaillons ensemble" parce que ces réseaux "exploitent les failles entre nos institutions, dressent les nations les unes contre les autres", a déclaré Keir Starmer en donnant le coup d'envoi de ce sommet international, le premier du genre, selon Londres.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni, s'exprimant par visioconférence, a souligné que son pays partageait cette priorité avec le Royaume-Uni.

La ministre britannique de l'Intérieur Yvette Cooper (d) accueille le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau pour un Sommet international sur la sécurité des frontières, le 31 mars 2025 à Londres ( POOL / Kin Cheung )

Sous la houlette de la ministre britannique de l'Intérieur Yvette Cooper, une quarantaine de pays sont représentés.

Le ministre français Bruno Retailleau et son homologue allemande Nancy Faeser sont présents, de même que des représentants du reste de l'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Nord, y compris des États-Unis.

- "Combiner" les ressources -

"Je ne crois tout simplement pas qu'il soit impossible de s'attaquer à la criminalité organisée liée à l'immigration", a insisté Keir Starmer.

"Nous devons combiner nos ressources, partager renseignements et tactiques et combattre le problème en amont, à chaque étape du parcours, de l'Afrique du Nord et du Moyen Orient" jusqu'aux pays d'arrivée, a-t-il ajouté.

La ministre britannique de l'Intérieur Yvette Cooper (d) accueille la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, pour un Sommet international sur la sécurité des frontières, le 31 mars 2025 à Londres ( POOL / Kin Cheung )

La ministre allemande de l'Intérieur a jugé que ce sommet adressait un "signal clair" aux réseaux de passeurs, appelant dans un communiqué à "mettre un terme" à leur "commerce brutal".

Le sommet, qui se tient lundi et mardi, réunit ainsi des représentants de pays de départ des migrants, comme le Vietnam ou l'Irak, ainsi que de pays de transit, comme ceux des Balkans. Tout comme des responsables d'Interpol, Europol et le chef de la Border Force, l'agence responsable des opérations de contrôle de la frontière au Royaume-Uni.

Il s'inscrit dans le prolongement des discussions que Mme Cooper avait eues en décembre avec ses homologues belge, allemande, français et néerlandais.

Les cinq pays avaient alors signé un plan d'action destiné à renforcer leur coopération.

Ce sommet intervient également au moment où l'Union européenne envisage de créer des centres pour migrants en dehors de ses frontières, afin d'accélérer les expulsions d'étrangers en situation irrégulière.

Selon le ministère britannique de l'Intérieur, les ministres discuteront de l'équipement, de l'infrastructure et des faux papiers que les bandes criminelles utilisent pour faire entrer des personnes illégalement.

Ils se pencheront aussi sur le fonctionnement des filières et chercheront à "établir un consensus mondial sur la lutte" contre le recrutement de migrants en ligne, avec des représentants de groupes de la tech comme Meta ou TikTok également présents.

Le navire "Hurricane" des forces frontalières britanniques, transportant des migrants recueillis en mer alors qu'ils tentaient de traverser la Manche depuis la France, arrive à la marina de Douvres, dans le sud-est de l'Angleterre, le 6 mars 2025 ( AFP / Ben STANSALL )

Londres a récemment diffusé une campagne publicitaire en ligne en Irak pour tenter de décourager les départs de migrants, et fait de même pour le Vietnam sur la messagerie Zalo.

Les Britanniques souhaitent également voir avec la Chine comment elle peut cesser d'exporter des moteurs et d'autres pièces détachées de petits bateaux utilisés pour les traversées de la Manche.

Comme d'autres dirigeants européens, Keir Starmer est sous pression face à la montée du parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage, qui a obtenu environ quatre millions de voix lors des élections législatives de juillet, un résultat sans précédent pour un parti d'extrême droite.

Le leader du parti anti-immigration Reform UK, Nigel Farage, le 28 mars 2025 à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / Oli SCARFF )

Son gouvernement a introduit un projet de loi conférant aux forces de l'ordre des pouvoirs comparables à ceux dont elles disposent en matière de lutte antiterroriste afin de combattre ces réseaux.

En février, il a durci les règles d'acquisition de la nationalité pour la rendre pratiquement impossible à une personne arrivée illégalement au Royaume-Uni. Il a aussi annoncé des règles plus strictes pour lutter contre le travail illégal.