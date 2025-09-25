Starbucks va fermer des magasins et supprimer des emplois, alors que sa directrice générale approfondit sa restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés du communiqué tout au long de l'article)

Starbucks SBUX.O a annoncé jeudi qu'elle fermerait des cafés peu performants, principalement en Amérique du Nord, et qu'elle supprimerait environ 900 emplois dans le cadre d'un plan de restructuration de la directrice générale Brian Niccol qui coûterait environ 1 milliard de dollars.

La société a réorganisé ses activités aux États-Unis dans le cadre de la stratégie de Mme Niccol visant à restaurer l'atmosphère traditionnelle des cafés dans les magasins en réduisant les temps d'attente afin de relancer les ventes, tout en réduisant le nombre d'échelons de direction.

"Au cours de cet examen, nous avons identifié des cafés où nous ne sommes pas en mesure de créer l'environnement physique que nos clients et partenaires attendent, ou dans lesquels nous ne voyons pas de voie vers la performance financière, et ces lieux seront fermés", a déclaré Mme Niccol dans une lettre adressée aux employés.

Starbucks a précisé que les suppressions d'emplois concerneraient ses équipes de soutien et a ajouté que la société fermerait également de nombreux postes vacants.

La société employait environ 10 000 personnes dans des fonctions autres que celles de cafetière aux États-Unis, au 29 septembre 2024.

"Il s'agit d'une mesure plus importante qui, nous en sommes conscients, aura un impact sur les partenaires et les clients", a déclaré Mme Niccol.

Le nombre total de magasins gérés par la société en Amérique du Nord devrait diminuer d'environ 1 % au cours de l'exercice 2025, compte tenu des fermetures prévues par le plan de restructuration et des magasins ouverts depuis le début de l'année, selon la lettre.

Starbucks tente de réduire ses dépenses à un moment où la demande pour ses cafés lattes coûteux a diminué aux États-Unis.

La société a déclaré en août qu'elle accorderait une modeste augmentation de 2 % à tous les salarié(e)s d'Amérique du Nord cette année.

Starbucks tente également de vendre à une participation dans ses activités en Chine, qui doivent faire face à une concurrence accrue et à une faible demande.

Les actions de la société sont restées stables dans les échanges avant l'ouverture de la bourse. Elles ont chuté de 7,7 % depuis le début de l'année.