Starbucks : une nomination pour doper la croissance

(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé mardi soir la promotion de John Culver au poste de directeur opérationnel, une nomination qui a pour objectif de soutenir la croissance de la chaîne américaine de cafés. Culver - arrivé chez Starbucks en 2002 - occupait la tête de Starbucks International depuis 15 ans. A ce poste, il a permis à l'enseigne de porter sa présence à l'international à plus de 15.000 boutiques et d'être présente via ses produits dans 800.000 points de vente dans la grande distribution. C'est Michael Conway, le responsable des franchises aux Etats-Unis et au Canada, qui a été choisi pour le remplacer en tant que patron des activités internationales.

Valeurs associées STARBUCKS NASDAQ -0.47%