Starbucks : trimestriels impactés par le Covid-19

(CercleFinance.com) - Le groupe Starbucks a fait état, pour le troisième trimestre de son exercice, d'une perte par action de -0,46 dollar en données non-GAAP, contre un BPA (positif, donc) de 78 cents un an plus tôt. Les résultats du géant du café à emporter sont bien sûr à relativiser, la majorité de ses points de vente ayant été fermés pendant la crise du coronavirus. Ainsi, les ventes à magasin comparables ont reculé de -40% en un an. S'agissant de ses attentes, Starbucks anticipe un BPA compris entre 0,83 et 0,98 dollar sur l'ensemble de l'exercice. Les revenus, pour leur part, pourraient décliner de 12 à 17%, tant sur le T4 que sur l'année.

