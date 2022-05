Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks: tassement de 3% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé mardi soir un BPA ajusté en baisse d'un peu plus de 3% à 59 cents au titre de son deuxième trimestre 2021-22, avec une marge opérationnelle ajustée réduite de trois points à 13%, avec les confinements en Chine et l'inflation.



Ses revenus ont augmenté de 15% pour atteindre 7,6 milliards de dollars, avec une progression de 7% à surface comparable, croissance due à une augmentation de 3% du nombre de transactions et à une hausse de 4% du ticket moyen.



'Compte tenu de la demande record et des changements dans le comportement des clients, nous accélérons nos plans de croissance des magasins', a déclaré Howard Schultz, le fondateur et CEO par intérim de la chaine de cafés.





