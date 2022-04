Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks: suspension immédiate des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son retour à la tête de Starbucks en tant que directeur général (CEO) et membre du conseil d'administration, son fondateur Howard Schultz annonce suspendre le programme de rachat d'actions, avec effet immédiat.



'Cette décision nous permettra d'investir davantage dans nos employés et nos points de vente - la seule façon de créer de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes', explique-t-il dans une lettre publiée sur le site de la chaine de cafés.



Pour rappel, Howard Schultz succède à Kevin Johnson, qui a décidé le mois dernier de prendre sa retraite après cinq années comme CEO. Howard Schultz doit rester en poste jusqu'à la nomination d'un successeur à titre permanent.





