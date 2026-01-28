Starbucks signale un renouveau aux États-Unis, alors que le redressement initié par le PDG Brian Niccol prend racine

Hausse de 4% des ventes comparables en Amérique du Nord

Réaffirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année avant la première journée des investisseurs sous la direction de Brian Niccol

Le plan "Back to Starbucks" fonctionne plus rapidement que prévu, selon le PDG Brian Niccol

Starbucks SBUX.O a enregistré une croissance de ses ventes aux États-Unis pour la première fois en deux ans, grâce aux efforts du PDG Brian Niccol, qui s'est concentré sur un retour à son concept de coffee shop et sur le lancement de nouvelles boissons infusées aux protéines, qui attirent à nouveau les clients.

La société a débauché Brian Niccol de Chipotle Mexican Grill

CMG.N , où il a relancé la chaîne de burritos après une alerte à la salmonelle et a lancé la populaire option de restauration au volant "Chipotlanes".

Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en septembre 2024, Brian Niccol s'est efforcé de simplifier le menu, d'offrir des aliments fraîchement cuits et des tasses avec des messages écrits à la main dans le cadre de son initiative "Back to Starbucks" (retour à Starbucks).

Brian Niccol a également cherché à réduire les temps de service et à améliorer l'efficacité des magasins, mais il est confronté à une technologie dépassée et un réseau de fournisseurs éclaté, selon un rapport de Reuters.

Starbucks n'a pas toujours atteint son objectif de maintenir le service sous la barre des 4 minutes, a déclaré le PDG Brian Niccol lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

La croissance des ventes comparables dans les magasins gérés par la société aux États-Unis est revenue à une augmentation tirée par le nombre de transactions pour la première fois en huit trimestres.

L'argent dépensé par commande a augmenté de 1 % aux États-Unis, grâce aux boissons à base d'espresso et de thé et à la popularité croissante de ses options de mousse froide, a déclaré Cathy Smith, directrice financière.

Starbucks a également rétabli ses objectifs pour l'ensemble de l'année avant sa première journée des investisseurs sous la direction de Brian Niccol, jeudi à New York.

L'action, qui a augmenté d'environ 14 % depuis le début de l'année, était en hausse d'environ 9 % dans les premiers échanges.

"Les investissements stratégiques que nous réalisons pour consolider nos bases opérationnelles mettront du temps à se traduire par une croissance durable des bénéfices", a ajouté Brian Niccol.

DES PRÉVISIONS SOLIDES POUR 2026

Les ventes comparables ont augmenté de 4 % en Amérique du Nord au premier trimestre. La société a supprimé des centaines de magasins peu performants , y compris son magasin-torréfacteur phare de Seattle, et s'est également efforcée de réduire les coûts d'exploitation en fin de chaîne.

Starbucks s'attend à ce que les ventes mondiales comparables de l'exercice 2026 augmentent de 3 % ou plus, alors que les estimations tablaient sur une hausse de 2,94 %.

En novembre, Starbucks a vendu le contrôle de ses activités en Chine à Boyu Capital après des années de lutte contre la faiblesse des ventes dans la région.

Les ventes dans la région ont augmenté de 7 % au cours du trimestre, contre une hausse de 2 % au cours des trois mois précédents.

Pourtant, les marges ont continué à se contracter, pénalisées par les droits de douane sur les principaux exportateurs de café, comme le Brésil, l'année dernière.

Bien que Trump ait annulé les droits de douane sur le café, les coûts des grains bruts sont déjà élevés en raison des droits de douane payés l'été dernier. Les droits de douane, ainsi que les investissements de l'entreprise dans ses magasins, ont réduit ses marges de 290 points de base au cours du trimestre concerné.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 de 2,15 à 2,40 dollars par action, dont le point médian est inférieur aux estimations de 2,35 dollars. Elle s'attend à ce que la pression tarifaire commence à s'atténuer au cours du second semestre de l'exercice.

Starbucks a fait état d'une hausse de 4 % de ses ventes mondiales comparables au premier trimestre, contre des estimations de 2,25 %, selon des données compilées par LSEG.