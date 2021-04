Starbucks : relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé mardi soir relever ses objectifs pour 2020-21, tablant désormais sur un BPA ajusté entre 2,90 et trois dollars (et non plus entre 2,70 et 2,90 dollars) et sur des revenus entre 28,5 et 29,3 milliards (et non plus entre 28 et 29 milliards).

La chaine de cafés a engrangé, au titre de son deuxième trimestre 2020-21, un bénéfice par action ajusté de 62 cents, un BPA presque doublé (+94%) en comparaison annuelle et à niveau au-dessus des attentes des analystes.

Les revenus ont augmenté de 11% à 6,7 milliards de dollars, avec une progression de 15% à surface comparable, tandis que sa marge opérationnelle ajustée s'est améliorée à 16,1%, contre 9,2% un an auparavant.