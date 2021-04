STARBUCKS relève ses objectifs annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

Compte tenu de ces éléments, Starbucks a relevé ses objectifs annuels. Il table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 28,5 et 29,3 milliards de dollars, contre une précédente fourchette de 28-29 milliards de dollars. En parallèle, il vise un bénéfice par action compris entre 2,65 et 2,75 dollars, contre une fourchette précédente de 2,42-2,62 dollars.

(AOF) - Starbucks a levé le voile mardi soir sur ses résultats du deuxième trimestre (clos le 28 mars) de son exercice fiscal 2021. Ainsi, la chaîne américaine de cafés a réalisé un bénéfice par action ajusté de 62 cents, dépassant le consensus Zacks qui s'établissait à 52 cents. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 6,67 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal (+11,2% sur un an), manquant cette fois le consensus de 1,9 %. A magasins comparables, les ventes ont bondi de 15%.

