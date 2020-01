Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks : objectifs environnementaux fixés pour 2030 Cercle Finance • 21/01/2020 à 15:58









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de ses engagements en termes de respect de l'environnement, Starbucks affiche pour objectif préliminaire, à horizon 2030, une réduction de moitié de ses émissions de carbone dans ses activités directes et sa logistique. La chaine de cafés américaine vise aussi d'ici à dix ans une diminution de moitié de ses prélèvements d'eau pour ses activités directes, ainsi que des déchets jetés à la décharge par ses magasins et sites de fabrication. Pour répondre à ces objectifs, Starbucks prévoit notamment d'augmenter les options à base végétale dans ses menus, de développer les emballages recyclables, et d'investir dans des pratiques agricoles 'innovantes et régénératives'.

