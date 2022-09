Starbucks : nouveau directeur général

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Starbucks a annoncé la nomination de Laxman Narasimhan comme nouveau directeur général, à compter du 1er octobre. Laxman Narasimhan était auparavant PDG de Reckitt Benckiser. Laxman Narasimhan, qui a rejoint Reckitt en provenance de PepsiCo, est largement crédité d'avoir redressé Reckitt, qui s'est endetté pour acheter Mead Johnson pour 17 milliards de dollars en 2017 et a perdu des millions de dollars dans une cyberattaque de ransomware la même année.

