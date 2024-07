Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Starbucks: Mercedes va équiper plus de 100 magasins information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 17:41









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz High-Power Charging et Starbucks ont annoncé une collaboration stratégique visant à électrifier plus de 100 magasins Starbucks à travers le pays.



La première phase du programme consistera à installer des chargeurs de 400 kW pour véhicules électriques dans les magasins Starbucks situés le long de l'Interstate 5 (I-5), un corridor de circulation essentiel de la côte ouest qui s'étend du Canada au Mexique.



Les deux entreprises partagent l'ambition d'identifier d'autres opportunités sur des marchés clés.



' Nous imaginons un avenir où il sera aussi facile de recharger son véhicule que de savourer son Starbucks préféré ' a déclaré Andrew Cornelia, président-directeur général de Mercedes-Benz High-Power Charging



' Le partenariat avec Mercedes est la prochaine étape dans l'expansion de nos offres de recharge de VE afin que nos clients puissent faire le plein de manière durable tout en profitant de Starbucks. ' a délaré Michael Kobori, responsable du développement durable chez Starbucks.





