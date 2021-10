Starbucks : les ventes en Chine déçoivent

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - La séance boursière s’annonce corsée pour Starbucks. La chaîne américaine de cafés a déçu les investisseurs sur un critère clef : les ventes à magasins comparables en Chine. Elles y ont en effet reculé de 7% lors du quatrième trimestre fiscal (clos le 3 octobre), alors que le groupe visait une croissance à peu près stable. L’impact de la résurgence du Covid est en cause. La solide performance du groupe aux Etats-Unis (+22% pour les ventes à magasins comparables) est ainsi reléguée en arrière-plan. En préouverture de Wall Street, le titre Starbucks chute de plus de 6%.

