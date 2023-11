Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks: les salaires aux USA vont être relevés information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 16:50









(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé lundi qu'il prévoyait d'augmenter la rémunération des salariés de ses points de vente aux Etats-Unis d'au moins 3% à compter de l'an prochain.



La chaîne américaine de cafés - qui a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes la semaine passée - compte revaloriser de plus de 4% les salaires de ses collaborateurs ayant rejoint ses équipes entre deux et cinq ans.



Ses salariés affichant plus de cinq ans d'expérience seront, eux, augmentés d'au moins 5%.



Le groupe de Seattle rappelle qu'il avait porté son salaire horaire plancher à 15 dollars par heure en 2022, mais que son salaire moyen s'établit aujourd'hui à 17,50 dollars par heure, avec des écarts allant de 15 à 24 dollars, soit jusqu'à 27 dollars en tenant compte des avantages sociaux.



Dans son plan stratégique présenté la semaine dernière, Starbucks avait manifesté son intention de doubler son salaire horaire aux Etats-Unis à horizon 2025 par rapport à 2020 par le biais de hausses de salaires et d'augmentation des heures travaillées.





