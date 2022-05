Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks: les jus Evolution Fresh cédés à Bolthouse Farms information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 14:17









(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé mardi soir avoir trouvé un accord définitif en vue de vendre sa marque de jus de fruits 'premium' Evolution Fresh au groupe agroalimentaire Bolthouse Farms.



L'enseigne de cafés explique que l'opération va lui permettre de se concentrer sur son métier de coeur tout en offrant à Evolution Fresh la possibilité d'accélérer sa trajectoire de croissance.



Racheté en 2011 pour 30 millions de dollars, Evolution Fresh s'est spécialisé dans la fabrication de jus de fruits et de légumes bio pressés à froid.



La cession, dont le montant n'a pas été révélé, devrait être bouclée d'ici à la fin de l'année.



Dans son communiqué, Starbucks assure qu'il prévoit de continuer à distribuer les produits Evolution Fresh dans ses points de vente aux Etats-Unis.





