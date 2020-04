STARBUCKS : les bénéfices vont plonger au deuxième trimestre fiscal

(AOF) - Starbucks s'attend à une chute de moitié de ses bénéfices lors de son deuxième trimestre fiscal 2020. Ainsi, la chaîne américaine de café table sur un bénéfice par action ajusté de 32 cents sur la période, contre 60 cents un an plus tôt. Ces chiffres traduisent l'impact de la crise du Covid-19 qui a conduit à la fermeture de nombreuses enseignes. Les résultats détaillés du second trimestre fiscal seront publiés fin avril. Compte tenu de la faible visibilité, Starbucks a également renoncé à la guidance annuelle communiquée en octobre dernier.

