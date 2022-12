Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks: le titre recule, un analyse se met à l'écart information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 16:55









(CercleFinance.com) - Le titre Starbucks accuse lundi l'un des plus forts replis de l'indice Nasdaq 100, pénalisé par l'abaissement de recommandation des analystes de Deutsche Bank, qu'ils justifient par des questions de valorisation.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action de la chaîne américaine de cafés recule de plus de 1,4%, alors que l'indice Nasdaq 100 cède autour de 0,9%.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, Deutsche Bank recommande aux investisseurs de se tenir à l'écart du titre, invoquant un profil risque/rendement jugé bien mieux équilibré après les 'excellents' résultats trimestriels publiés le mois dernier.



S'il reconnaît que la valeur peut dépasser le seuil des 100 dollars grâce à l'optimisme entourant un assouplissement des mesures anti-Covid en Chine, le bureau d'études estime que le titre a d'ores et déjà effectué une grande partie du chemin en atteignant le seuil des 105 dollars.



Il rappelle aussi que la menace d'une récession aux Etats-Unis n'a pas encore disparu.



DB abaisse ainsi sa recommandation sur le titre à 'conserver' contre 'achat' jusqu'à présent, tout en relevant son objectif de cours de 100 à 106 dollars.



Grâce à un rebond de plus de 24% ces trois derniers mois, Starbucks affiche une perte limitée de l'ordre de 10% depuis le début de l'année, à comparer avec un recul de 27% pour le Nasdaq 100 sur la même période.





Valeurs associées STARBUCKS NASDAQ -1.37%