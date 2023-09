Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks: le relèvement du dividende ne suffit pas information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 17:02









(CercleFinance.com) - Starbucks cède du terrain à Wall Street jeudi en début de matinée malgré l'annonce d'un relèvement de 7,5% de son dividende trimestriel.



Après un peu plus d'une heure d'échanges, l'action de la chaîne de cafés perd 0,6%, alors que le S&P 500, l'indice de référence de la Bourse américaine, cède au même moment 0,9%.



Le groupe de Seattle, qui compte plus de 37.000 points de vente dans le monde, a annoncé hier soir qu'il avait décidé d'augmenter son dividende trimestriel de quatre cents, soit de 53 à 57 cents par action ordinaire.



Cette augmentation, qui sera proposée le 24 novembre prochain aux actionnaires enregistrés en date du 10 novembre, va porter le dividende annuel à 2,28 dollars.



Fondé en 1971, Starbucks n'avait pas commencé à verser de dividendes avant l'exercice 2010, mais avait ensuite fait progresser son coupon à un rythme moyen de 20% par an.



La hausse du dividende annoncée mercredi est toutefois inférieure à la croissance de son bénéfice net part du groupe sur le trimestre écoulé, qui dépasse 25%, ce qui semble être à l'origine de la déception du marché.



Au niveau de cours de clôture actuel, Starbucks est valorisé à presque 108 milliards de dollars, ce qui en fait la 72ème plus grosse capitalisation boursière actuelle à Wall Street.





