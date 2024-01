Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Starbucks: le programme de gobelets réutilisables étendu information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 16:34









(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé mercredi qu'il autoriserait désormais tous ses clients aux Etats-Unis et au Canada à apporter et utiliser leur propre gobelet, que ce soit sur place ou à emporter.



La chaîne de cafés, qui s'est donné comme objectif de réduire ses déchets de 50% à horizon 2030, indique que cette décision fait suite à un test pilote mené sur 200 'drives' au Colorado au printemps dernier.



Starbucks offre une remise de dix centimes sur les boissons à toute personne apportant son propre gobelet réutilisable ainsi que 25 points sur leur carte de fidélité.



Le groupe a également annoncé le lancement d'une nouvelle recette de boisson pour cet hiver, le Iced Hazelnut Oatmilk Shaken Espresso, un café frappé à base de lait d'avoine et de sirop à la noisette.



L'enseigne prévoit également de relancer le Pistachio Cream Cold Brew et la Pistachio Latte, deux préparations à partir de crème de pistache.



Starbucks a également ajouté à son menu hivernal de nouvelles bouchées à la pomme de terre, au cheddar et à la ciboulette ainsi qu'une pâtisserie d'inspiration danoise à la crème pâtissière vanillée.





