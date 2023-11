Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks: le plan stratégique timidement salué information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 15:17









(CercleFinance.com) - Starbucks Coffee a dévoilé hier soir un nouveau plan stratégique destiné à faire repartir sa croissance, mais l'absence de prévisions chiffrées semblaient quelque peu décevoir les investisseurs.



Un peu plus de trente minutes après l'ouverture, le titre de la chaîne de cafés progresse de 2,5%, surperformance largement un indice S&P 500 en hausse de 0,8%.



L'action avait déjà bondi de 9,5% hier dans le sillage de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Dans un communiqué publié jeudi après la clôture de Wall Street, le groupe de Seattle a expliqué vouloir 'se réinventer' avec la mise en oeuvre d'une nouvelle feuille de route stratégique.



Le projet vise à rehausser la marque avec des points de vente mieux gérés, à accélérer les rénovations des restaurants et à multiplier les innovations, soit autant de pistes possibles afin de revitaliser sa croissance sur le long terme.



'Je suis ravi de voir que nous disposons de nombreux leviers au niveau de la croissance de notre chiffre d'affaires et de nos résultats, ce qui devrait renforcer notre confiance dans notre capacité à atteindre nos objectifs', a souligné son directeur général Laxman Narasimhan lors d'une présentation devant des investisseurs à New York.



Les investisseurs semblaient toutefois regretter l'absence d'objectifs chiffrés dans ce plan.



Starbucks s'est contenté d'indiquer qu'il prévoyait de disposer de 55.000 points de vente d'ici à 2030, contre 38.000 aujourd'hui, ce qui représente l'ouverture de huit nouveaux salons par jour en moyenne.



La société prévoit par ailleurs de générer des économies de trois milliards de dollars au cours des trois dernières années, un montant qu'il entend redistribuer à ses actionnaires sur fond d'amélioration des marges et des résultats.





Valeurs associées STARBUCKS NASDAQ +2.46%