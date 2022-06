Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks: le nouveau DG sera nommé cet automne information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 16:11









(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé lundi qu'il prévoyait de nommer un nouveau directeur général dans le courant de l'automne, avec l'objectif d'assurer une transition au niveau de sa direction début 2023.



Dans un communiqué publié dans la matinée, l'enseigne de cafés indique que le processus de recherche d'un nouveau numéro un continue de bien avancer, l'officialisation d'une nomination étant attendue 'dans les prochains mois'.



Une fois nommé(e), le nouveau ou la nouvelle dirigeant(e) devra totalement s'immerger au sein de la société et collaborer de manière 'directe' avec Howard Schultz, revenu à la direction générale à titre intérimaire au mois d'avril.



L'idée est d'assurer un passage de relais au premier trimestre 2023, Schultz étant ensuite voué à siéger au conseil d'administration du groupe de Seattle.



Ces informations surviennent alors que le Wall Street Journal rapporte aujourd'hui que l'entreprise n'envisagerait que des candidatures externes pour le poste, Schultz insistant sur la nécessité d'attirer de nouveaux talents en dehors de la société.





Valeurs associées STARBUCKS NASDAQ +0.58%