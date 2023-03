Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks: le nouveau DG prend officiellement ses fonctions information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 16:51









(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé lundi que Laxman Narasimhan avait officiellement pris ses fonctions de directeur général aujourd'hui, soit avec 10 jours d'avance par rapport au calendrier initialement prévu.



Narasimhan, dont la nomination avait été annoncée en septembre 2022, avait rejoint les équipes de la chaîne américaine de cafés dès le mois d'octobre dernier afin d'assurer une transition en douceur à la tête de l'entreprise.



Il va également rejoindre le conseil d'administration du groupe de Seattle.



Dans ses nouvelles fonctions, l'ancien patron du groupe britannique de produits de grande consommation Reckitt aura la lourde tâche de succéder à Howard Schultz, l'emblématique PDG de l'enseigne.



Depuis son retour au poste de directeur général, en avril 2022, le titre Starbucks avait grimpé de 47%, soit l'équivalent de 40 milliards de dollars de valorisation boursière.



Laxman Narasimhan devait initialement prendre ses fonctions le 1er avril, mais il a été intronisé aujourd'hui à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires.





