Starbucks: le fondateur quitte le conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé mercredi soir la démission de son fondateur Howard Schultz du conseil d'administration, dans le cadre d'une transition planifiée. Pour rappel, il avait déjà démissionné de son poste de directeur général (CEO) en mars de cette année.



La chaine de cafés a aussi fait part de l'élection de Wei Zhang au conseil d'administration, à compter du 1er octobre. Elle a récemment occupé le poste de conseillère principale du groupe Alibaba et a précédemment dirigé Alibaba Pictures Group en tant que présidente.



Wei Zhang siège actuellement au conseil d'administration de Ralph Lauren. Elle a également été membre de ceux de la Los Angeles Sports & Entertainment Commission, d'Amblin Partners et de la Fondation Jack Ma, entre autres.





