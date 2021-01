Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks : le BPA ajusté trimestriel supérieur au consensus Cercle Finance • 27/01/2021 à 09:49









(CercleFinance.com) - A l'issue du 1er trimestre de son exercice 2021, Starbucks enregistre un BPA ajusté de 0,61 USD, supérieur au consensus. Le chiffre d'affaires consolidé de 6,7 milliards de dollars a diminué de 5% par rapport au 1er trimestre de l'année précédente, principalement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 avec une baisse de 19% des transactions, partiellement compensée par une augmentation de 17% du ticket moyen. La société a ouvert 278 nouveaux magasins au 1er trimestre de l'exercice 2021, générant une croissance des unités de 4% d'une année à l'autre et terminant la période avec 32 938 magasins dans le monde, dont 51% sont générés par la société et 49% sont sous licence.

