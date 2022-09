Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks: Laxman Narasimhan est nommé directeur général information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 10:18









(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé la nomination de Laxman Narasimhan au poste de directeur général de l'entreprise et membre du conseil d'administration de Starbucks.



Narasimhan rejoindra Starbucks en tant que nouveau directeur général le 1er octobre 2022 après avoir quitté Londres pour s'installer dans la région de Seattle. Il travaillera en étroite collaboration avec Howard Schultz, directeur général par intérim, avant d'assumer le rôle de directeur général et de rejoindre le conseil d'administration le 1er avril 2023.



' Narasimhan apporte près de 30 ans d'expérience dans la direction et le conseil de marques mondiales dans le secteur de la consommation ' indique le groupe.



Plus récemment, il a occupé le poste de directeur général de Reckitt, une entreprise multinationale de santé, d'hygiène et de nutrition grand public cotée au FTSE-12.





Valeurs associées STARBUCKS NASDAQ +1.58%