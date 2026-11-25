Starbucks SBUX.O a fait appel à des conseillers pour préparer une éventuelle cession de ses activités au Japon pour plusieurs milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg News.
Starbucks travaille avec des banques telles que Citigroup C.N et Morgan Stanley MS.N et a commencé à sonder l'intérêt de certains investisseurs stratégiques et financiers, indique le rapport de Bloomberg, citant des sources proches du dossier.
Reuters n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.
Reuters avait rapporté en septembre que Starbucks envisageait de céder une participation majoritaire dans ses activités japonaises, dans le cadre d’une opération potentielle qui pourrait valoriser le plus grand marché international géré en propre par la chaîne de cafés à environ 3 milliards de dollars.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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