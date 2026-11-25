Starbucks ferait appel à des banques pour la vente de ses activités au Japon, selon Bloomberg News

Starbucks SBUX.O a fait appel à des conseillers pour préparer une éventuelle cession de ses activités au Japon pour plusieurs milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg News.

Starbucks travaille avec des banques telles que Citigroup C.N et Morgan Stanley MS.N et a commencé à sonder l'intérêt de certains investisseurs stratégiques et financiers, indique le rapport de Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.

Reuters avait rapporté en septembre que Starbucks envisageait de céder une participation majoritaire dans ses activités japonaises, dans le cadre d’une opération potentielle qui pourrait valoriser le plus grand marché international géré en propre par la chaîne de cafés à environ 3 milliards de dollars.