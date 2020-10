STARBUCKS fait mieux que prévu au quatrième trimestre

(AOF) - Starbucks a levé le voile jeudi soir sur des résultats supérieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2020 (clos fin septembre). Ainsi, la chaîne américaine de cafés a réalisé un bénéfice net de 392,6 millions de dollars sur la période, ou 33 cents par action, contre 802,9 millions de dollars, ou 67 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 51 cents par action, dépassant nettement le consensus Zacks (33 cents).

Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 6,2 milliards de dollars au quatrième trimestre (-8,1%), surpassant le consensus de 2,1%.

Concernant l'exercice en cours, qui s'achèvera en septembre 2021, Starbucks anticipe un bénéfice par action ajusté compris entre 2,70 et 2,90 dollars et un chiffre d'affaires compris entre 28 et 29 milliards de dollars.

