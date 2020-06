Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks : en forte hausse après l'analyse de Jefferies Cercle Finance • 12/06/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3% à la Bourse de New York après le relèvement d'objectif de Jefferies. Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur Starbucks et remonte son objectif de cours de 90 à 94 dollars, dans le sillage d'estimations d'EBITDA et de BPA pour l'exercice 2021 rehaussées pour la chaine de cafés basée à Seattle. 'Un point d'activité de Starbucks a montré que le redressement des ventes à surface comparable est en bonne voie aux Etats-Unis et en Chine, et pourrait atteindre la stabilité vers la fin septembre', souligne le broker dans le résumé de sa note de recherche.

Valeurs associées STARBUCKS NASDAQ +2.12%