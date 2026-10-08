information fournie par Reuters • 08/10/2026 à 16:42

Starbucks en baisse ; selon un article, la société envisagerait de racheter Chipotle Mexican Grill

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8 octobre - ** L'action de la chaîne de cafés Starbucks

SBUX.O a chuté jusqu'à 6,66% à 87,35 dollars

** La société aurait envisagé de racheter Chipotle Mexican Grill CMG.N , rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier

** Le sort de ce projet de rachat n'est pas encore déterminé, précise l'article

** La capitalisation boursière de SBUX s'élève à environ 39 milliards de dollars

** L'action CMG a bondi jusqu'à 8,55% à 33,40 dollars

** Chipotle n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** À la clôture d'hier, SBUX affichait une hausse d'environ 10% depuis le début de l'année, tandis que CMG reculait de 12% sur la même période