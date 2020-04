Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks : don contre la pandémie de Covid-19 Cercle Finance • 08/04/2020 à 14:32









(CercleFinance.com) - Starbucks s'engage à verser 10 millions de dollars pour établir un 'Starbucks Global Partner Emergency Relief Program', dans le cadre de ses efforts actuels pour soutenir ses employés (magasins détenus en propre et sous licences) affectés par la pandémie. 'Ces subventions directes sera disponible aux employés faisant face à des difficultés extrêmes du fait du Covid-19 à travers le monde et aidera à leur assurer un accès à un soutien d'urgence en ces temps difficiles', affirme la chaine de cafés.

