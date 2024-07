Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Starbucks: diminution de 7% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Starbucks a publié mardi soir un BPA non-GAAP en diminution de 7% à 0,93 dollar au titre de son troisième trimestre 2023-24, avec une marge d'exploitation non-GAAP qui s'est contractée de 70 points de base pour s'établir à 16,7% à taux de change constant.



La chaine de cafés a vu ses revenus nets se tasser de 1% en données brutes à 9,1 milliards de dollars, ses ventes mondiales à magasins comparables ayant diminué de 3% en raison plus particulièrement d'une chute de 14% en Chine.



'Nos efforts en matière d'efficience, qui dépassent les attentes, ont partiellement contrebalancé les investissements associés à l'environnement de consommation prudent', met cependant en avant la CFO Rachel Ruggeri.





Valeurs associées STARBUCKS 75,94 USD NASDAQ +0,98%