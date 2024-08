Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Starbucks: DG débarqué et remplacé par le patron de Chipotle information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 14:28









(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé mardi avoir mis fin avec effet immédiat aux fonctions de Laxman Narasimhan, son directeur général depuis à peine un an et demi, appelé à être remplacé par l'actuel patron de Chipotle.



Dans un communiqué, la chaîne américaine de cafés précise que Brian Niccol rejoindra ses équipes le 9 septembre prochain et que c'est sa directrice financière Rachel Ruggeri qui occupera la direction générale jusque-là.



Starbucks, qui éprouve des difficultés à relancer sa croissance depuis quelques trimestres, notamment du fait de la morosité de l'économie chinoise, souligne que Niccol a réussi, depuis son arrivée chez Chipotle en 2018, a réussi à transformer l'enseigne de restauration rapide d'inspiration mexicaine en doublant son chiffre d'affaires et en multipliant par sept son résultat, ce qui s'est traduit par un gain de près de 800% de son titre en Bourse.



A l'inverse, depuis la nomination de Laxman Narasimhan, l'ex-dirigeant du groupe de consommation courante Reckitt, au poste de directeur général en mars 2023, le cours de l'action Starbucks a chuté de plus de 22%.



Le titre Starbucks était attendu en hausse de 14% mardi en cotations avant-Bourse suite à cette publication.





Valeurs associées STARBUCKS 77,03 USD NASDAQ 0,00%