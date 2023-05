Starbucks dépasse les attentes lors de son deuxième trimestre

(AOF) - Starbucks a fait mieux que prévu sur les trois premiers mois de l'année 2023 en dévoilant des chiffres supérieurs aux attentes. La chaîne de cafés a dégagé une hausse de 14% sur un an de son chiffre d'affaires, à 8,72 milliards de dollars, lors du deuxième trimestre de son exercice décalé (clôturé début octobre). Le bénéfice net s'est amélioré de 35%, à 908 millions de dollars et à 74 cents, soit mieux que les 65 cents attendus par les analystes.

La marge opérationnelle est passée de 12 à 15% par rapport à la même période de l'an dernier, notamment grâce à des relèvements de prix et à des gains de productivité.

La firme de Seattle a bénéficié de l'augmentation de la fréquentation, mais aussi de hausses de prix et d'ouvertures de succursales, avec 464 cafés ouverts en net sur la période.

Après six trimestres consécutifs de repli, les ventes ont progressé en Chine (+3% à périmètre comparable) et 153 succursales ont vu le jour en net. L'Empire du Milieu représente le deuxième marché le plus important du groupe.

Côté perspectives, la direction de Starbucks a confirmé les objectifs pour l'ensemble de l'exercice, avec notamment un chiffre d'affaires attendu en hausse de 10 à 12%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.