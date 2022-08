Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks: départ du directeur général délégué information fournie par Cercle Finance • 19/08/2022 à 10:42









(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé hier soir le prochain départ de son directeur général délégué, John Culver, en raison d'un projet de réorganisation de l'équipe de direction, qui se traduira par la suppression de son poste.



Le cadre dirigeant, qui occupait également les fonctions de président du groupe pour la région Amérique du Nord, quittera ses fonctions le 1er octobre prochain, mais conservera un rôle de consultant jusqu'à début 2023.



A ce titre, il continuera de bénéficier de son salaire actuel.



Le géant américain des cafés précise que l'accord de séparation conclu avec le DG adjoint ('chief operating officer') prévoit par ailleurs le versement d'une indemnité de 3,75 millions de dollars, correspondant à une fois et demi sa rémunération annuelle.



John Culver va par ailleurs bénéficier de l'octroi d'unités d'actions liées aux performances et de stock-options.





