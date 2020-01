Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks : consensus battu au 1er trimestre Cercle Finance • 29/01/2020 à 09:10









(CercleFinance.com) - Starbucks a présenté mardi soir, au titre de son premier trimestre 2019-20, un bénéfice par action ajusté (non GAAP) en croissance de 5% à 79 cents, dépassant de trois cents l'estimation moyenne des analystes. Le chiffre d'affaires de la chaine de cafés basée à Seattle a augmenté de 7% à 7,1 milliards de dollars, dont une croissance de 5% à surface comparable avec des hausses de 3% du ticket moyen et de 2% des transactions comparables. Le groupe revendique aussi une expansion de 80 points de base de sa marge opérationnelle ajustée, à 18,2%, ainsi qu'une croissance globale de ses magasins nets de 6%, croissance tirée pour une progression de 16% en Chine.

Valeurs associées STARBUCKS NASDAQ -1.01%