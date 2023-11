Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Starbucks: BPA accru de 31% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Starbucks publie un BPA non-GAAP de 1,06 dollar au titre de son dernier trimestre 2022-23, en augmentation de 31% par rapport à l'année précédente, avec une marge d'exploitation non-GAAP en amélioration de 3,1 points à 18,2%.



A un niveau record de 9,4 milliards de dollars, les revenus de la chaine de cafés se sont accrus de 11%, dont une augmentation des ventes à magasins comparables de 8%, en raison de hausses de 3% de la fréquentation et de 4% du ticket moyen.



'Nous avons terminé l'exercice en force, à la limite supérieure de nos prévisions annuelles', souligne son CEO Laxman Narasimhan, avec un BPA ajusté de 3,54 dollars et une croissance de 8% des ventes à magasins comparables sur l'ensemble de 2022-23.





